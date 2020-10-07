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В санатории Минобороны в Ялте прошла эвакуация из-за пожара

В санатории Минобороны в Ялте прошла эвакуация из-за пожара
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В санатории Миноборон "Ялта" утром в среду начался пожар, из здания самостоятельно вышли около 300 человек, информации о пострадавших нет, сообщают в МЧС.

В здании горит обшивка между восьмым этажом и кровлей на площади порядка 1000 кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности.

"В 08:17 по Москве пожар в санатории "Ялта" локализован на площади 1200 кв. м. Пострадавших нет", - сказали позднее в пресс-службе МЧС.

Пожар тушат 43 пожарных и 13 единиц техники, уточнили в ГУ МЧС по Крыму.

По предварительным данным источника "Интерфакса", причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Военный санаторий расположен в историческом центре Ялты рядом с Набережной, на одной из старейших улиц курортного города. Санаторий располагает тремя спальными корпусами, которые находятся в парковой зоне, в 200 метрах от моря. Он рассчитан на 589 мест.

Крым Ялта Минобороны МЧС

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