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Минобороны успешно испытало гиперзвуковую ракету "Циркон"

Минобороны успешно испытало гиперзвуковую ракету "Циркон"
Архивное фото
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Россия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", пуск произвел фрегат "Адмирал Горшков", сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Вчера в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в рамках лётных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели, расположенной в Баренцевом море", - сказал Герасимов, докладывая в среду президенту РФ Владимиру Путину.

"Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель", - сказал глава Генштаба.

Он сообщил, что дальность полёта ракеты составила 450 километров, максимальная высота - 28 километров. "Время полёта - четыре с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов", - сообщил Герасимов.

Путин назвал успешные испытания "Циркона" большим событием в жизни страны, которое обеспечит ее обороноспособность на долгие годы.

"Работа над системой "Циркон" и этап проведения успешного испытания этой ракеты - большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны", - сказал Путин в ходе встречи с Герасимовым.

Он отметил, что оснащение вооруженных сил новейшими, не имеющими аналогов в мире системами вооружения "безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства".

Циркон Минобороны РФ

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