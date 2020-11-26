Военные РФ провели очередной испытательный пуск новой ракеты "Циркон"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря, сообщает в четверг Минобороны России.

"Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. По данным объективного контроля, гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов", - сказано в сообщении.

Район проведения стрельб был закрыт силами Северного флота в Баренцевом море, в том числе ракетным крейсером "Маршал Устинов" и фрегатом "Адмирал флота Касатонов", заявили в Минобороны.

Впервые стрельба ракетой "Циркон" фрегатом "Адмирал Горшков" выполнялась в начале октября текущего года, заявили в военном ведомстве.

7 октября об успешном пуске "Циркона" президенту Владимиру Путину доложил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель", - сказал глава Генштаба. Он сообщил, что дальность полета ракеты составила 450 км, максимальная высота - 28 км. "Время полета - четыре с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов", - заявил тогда Герасимов.

Между тем об успешных пусках "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков" Минобороны РФ сообщало 26 июля этого года. "Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Проведенные с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.

Ракета "Циркон"

Президент РФ 2 декабря 2019 года заявил, что усиление возможностей ВМФ России в ближайшие годы во многом зависит от поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение "Цирконов" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

Современные российские надводные корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Как сообщалось, установка унифицирована для запуска нескольких типов крылатых ракет "Калибр", а также других ракет, в частности, "Циркона".

В декабре прошлого года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

В марте командующий Северный флотом Александр Моисеев заявил, что подводные лодки СФ в ближайшее время планируют приступить к испытаниям гиперзвукового оружия.