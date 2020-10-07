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В России за сутки выявлено 11 115 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 11 115 случаев коронавируса
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В России за последние сутки выявлено 11 115 новых случаев заражение коронавирусом, сообщает оперштаб.

Первые дни октября, впервые с мая, были отмечены ростом сначала девять тысяч, а затем в 10 тысяч случаев в сутки.

С начала пандемии в стране зарегистрировано уже 1 248 619 заболевших.

Новые случаи фиксировались в 85 регионах РФ, в Москве - 3229 новых эпизодов COVID-19. Таким образом, суточный прирост в столице значительно ниже, чем стуками ранее, когда были зафиксированы 4082 случая. С 24 сентября в Москве выявляемость коронавируса более 1000 случаев в день, а предыдущие три дня - более 3000 тысяч, и 6 октября впервые с 15 мая выявляемость превысила 4000 тыс. человек.

Кроме того, еще 456 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 395 - в Московской области, 255 - в Ростовской области, 227 - в Нижегородской области, 191 - в Воронежской области.

За сутки в стране скончались 202 человека с коронавирусом, число жертв за весь период выросло до 21 865.

Поправились и выписаны 995 275 пациентов, в том числе 6 699 за последние сутки.

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