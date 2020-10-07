Путин не увидел у Трампа больших успехов по улучшению отношений с РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президенту США Дональду Трампу не удалось многое сделать для развития двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном из-за противодействия его администрации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я сейчас не буду перечислять всех шагов, которые были предприняты в строительстве российско-американских отношений, они есть, но в полной мере, конечно, не реализованы те намерения, о которых президент Трамп говорил раньше", - заявил президент России в интервью программе "Москва.Кремль.Путин", фрагмент которой вышел в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Думаю, что это в значительной степени связано с определенным двухпартийным консенсусом по поводу необходимости сдерживания России, сдерживания развития нашей страны. Причем эта позиция носит, что называется, комплексный характер - сдерживание по всем векторам развития", - отметил президент.

По его словам, "это, конечно, является ограничителем для действующей администрации".

Президент добавил, что также не удалось реализовать ряд совместных проектов. Вместе с тем, администрация Трампа вводила больше, чем предыдущие, санкции в отношении России.

"Кроме того, все-таки при президентстве Трампа больше всего было введено различного рода рестрикций и ограничений. 46 раз были приняты решения по новым санкциям, либо по расширению действующих", - сказал Путин.