Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 805 389+329 510

Путин не увидел у Трампа больших успехов по улучшению отношений с РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президенту США Дональду Трампу не удалось многое сделать для развития двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном из-за противодействия его администрации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я сейчас не буду перечислять всех шагов, которые были предприняты в строительстве российско-американских отношений, они есть, но в полной мере, конечно, не реализованы те намерения, о которых президент Трамп говорил раньше", - заявил президент России в интервью программе "Москва.Кремль.Путин", фрагмент которой вышел в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Думаю, что это в значительной степени связано с определенным двухпартийным консенсусом по поводу необходимости сдерживания России, сдерживания развития нашей страны. Причем эта позиция носит, что называется, комплексный характер - сдерживание по всем векторам развития", - отметил президент.

По его словам, "это, конечно, является ограничителем для действующей администрации".

Президент добавил, что также не удалось реализовать ряд совместных проектов. Вместе с тем, администрация Трампа вводила больше, чем предыдущие, санкции в отношении России.

"Кроме того, все-таки при президентстве Трампа больше всего было введено различного рода рестрикций и ограничений. 46 раз были приняты решения по новым санкциям, либо по расширению действующих", - сказал Путин.

Владимир Путин США Дональд Трамп

Новости
Экологическая катастрофа на Камчатке

Возбуждено уголовное дело об экокатастрофе на Камчатке

МВД сочло анахронизмом штраф в 100 рублей за повторные нарушения ПДД

Путин счел, что упоминания РФ на дебатах США польстят россиянам

Путин счел, что упоминания РФ на дебатах США польстят россиянам
Экологическая катастрофа на Камчатке

Материалы по Камчатке направлены в СК для возбуждения уголовного дела

Материалы по Камчатке направлены в СК для возбуждения уголовного дела
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 11 115 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 11 115 случаев коронавируса

Торги акциями "Совкомфлота" на Мосбирже начались с обвала котировок

Минобороны успешно испытало гиперзвуковую ракету "Циркон"

Минобороны успешно испытало гиперзвуковую ракету "Циркон"
Навальный попал в больницу

Омский токсиколог уточнил, когда Навальному давали атропин

РФПИ и ближневосточные фонды стали якорными инвесторами IPO "Совкомфлота"

"Яндекс.Драйв" запустил долгосрочную подписку на машины

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');