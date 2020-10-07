Путин счел, что упоминания РФ на дебатах США польстят россиянам

Фото: Reuters

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает, что жесткие заявления друг другу кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена показывают уровень политической культуры в Америке, а упоминания в этой связи РФ должны только льстить россиянам.

"По поводу взаимной жесткости либо прямых оскорблений, о которых вы сейчас упомянули - это проявление уровня политической культуры или отсутствие таковой. Но мы в это не лезем, все это продиктовано внутренними процессами политического характера, внутриполитическими проблемами в самих США", - сказал Путин в среду в интервью "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос корреспондента, как бы мог президент прокомментировать предвыборную ситуацию в США, в частности то, что Байден в ходе дебатов назвал Трампа "щенком Путина".

При этом президент подчеркнул, что "когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, в данном случае в том контексте, о котором вы упомянули, это так или иначе приподнимает нас с вами - говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи".

"В известной степени, это льет, как у нас в народе говорят, воду на нашу мельницу", - сказал президент РФ.

Вместе с тем российский лидер считает, что у России есть определенная идеологическая база для налаживания контактов с представителями демократов, в случае избрания Байдена.

Он пояснил, что Демпартия "традиционно ближе к либеральным ценностям, она ближе к идеям социал-демократии". В это и есть база для налаживания контактов с представителями партии.

Президент подчеркнул, что 18 лет был членом Коммунистической партии СССР, "рядовым, но идейным членом партии", поэтому "многие из ценностей левого характера нравятся мне до сих пор".

По словам главы государства, афроамериканское население США составляет устойчивую электоральную базу компартии США. Но и СССР постоянно поддерживал движение афроамериканцев в движении к обеспечению своих прав и законов, это также может стать базой для взаимопонимания.