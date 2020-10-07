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МВД сочло анахронизмом штраф в 100 рублей за повторные нарушения ПДД

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев считает, что административные санкции, в том числе за нарушения правил дорожного движения, должны быть ужесточены для тех, кто совершает их не впервые.

"Наша позиция проста и прозрачна: при повторном нарушении необходимо ужесточать и увеличивать штрафные санкции. Величина штрафа в размере 100 рублей - это уже какой-то анахронизм", - заявил Колокольцев в среду, выступая в Совете Федерации в рамках "правительственного часа".

При этом, отметил он, нарушения, которые совершены впервые, не должны наказываться особо строго. "Это касается тех направлений, где не столь велика опасность от последствий их совершения. Те нарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, (...), которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью, конечно, здесь суммы штрафные необходимо увеличивать. Например, в области безопасности движения", - сказал министр.

Колокольцев добавил, что часто нарушители ПДД, даже имея десятки штрафов, не останавливаются и продолжают нарушать правила. "Значит надо разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин просто для себя сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни", - сказал глава МВД.

Владимир Колокольцев МВД РФ

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