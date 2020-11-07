Сокращения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч в новом КоАП не будет

Как отметил глава МВД России, величина штрафа останется неизменной

Камера видеофиксации на ТТК в Москве Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Снижать нештрафуемый порог с 20 км/ч до 10 км/ч в России не будут, в новом Кодексе административных правонарушений это учтено, заявил в субботу глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Мы категорические противники такого нововведения сокращения нештрафуемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч. И могу успокоить наших зрителей - позиция МВД в новой редакции Кодекса административных правонарушений учтена. И даже величина штрафов не меняется", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, основным фактором безопасности дорожного движения является обустройство автомагистрали.

Как заключил Колокольцев, "если дорога обеспечена разделительными барьерами, если она освещена, если ровное покрытие, это в гораздо большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование 10 км/ч больше, 10 км/ч меньше".