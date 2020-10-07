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В Подмосковье сформировали трехмесячный запас масок и перчаток

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сформированного на аптечных складах Подмосковья запаса медицинских масок, перчаток и антисептических средства хватит на три месяца, сообщила в среду директор ГБУ МО "Мособлмедсервис" Ирина Полетыкина.

"На сегодняшний день в аптеках и на нашем складе мы имеем более чем достаточное количество масок. Это 5 млн штук, одноразовых", - сказала Полетыкина на брифинге в Доме правительства Московской области.

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Она отметила, что маски продаются по цене от 5 руб.

По словам Полетыкиной, в день продается около 10 тыс. масок. В случае увеличения их продаж аптечная сеть готова нарастить закупки этого товара.

"Если перечислить эти три средства защиты - маски, перчатки и антисептические средства, то при нынешней "уходимости" (товара - ИФ), у нас остатка хватит на трехмесячную работу", - отметила Полетыкина.

Подмосковье коронавирус

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