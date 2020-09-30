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Маски в московском транспорте будут стоить 5 рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - С 1 октября маски во всем московском транспорте станут дешевле, пассажиры смогут купить их за 5 рублей, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Там подчеркнули, что для безопасности передвижения в столичном транспорте нужны и маски и перчатки, которые можно купить в кассах и вендинговых автоматах.

"Если вы забыли их дома, купить маску и перчатки можно в любой кассе метро, МЦК, МЦД, на автовокзалах Мосгортранса, в вендинговых автоматах, на спецстоянках АМПП (администратор московского парковочного пространства) и на другой транспортной инфраструктуре",- сказали в департаменте.

Там напомнили, что количество заболевших коронавирусом ежедневно растет и для безопасности передвижение в московском транспорте обязательно в масках и перчатках.

По данным на 30 сентября, в Москве за сутки выявили 2 308 случаев заражения коронавирусом, в Московской области зарегистрировано 222 новых случаев. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах России составил 8 481 новый случай.

Москва

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