Чубайс заразился коронавирусом

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил о своем заражении коронавирусом и переходе на режим самоизоляции.

"После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется", - сообщил он на своей странице в фейсбуке.

По его словам, сотрудники "Роснано" продолжают работать в удаленном режиме.

По данным на 7 октября, в России зарегистрировано 1 248 619 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.