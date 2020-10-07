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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:21Заразились
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Чубайс заразился коронавирусом

Чубайс заразился коронавирусом
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс
Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил о своем заражении коронавирусом и переходе на режим самоизоляции.

"После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется", - сообщил он на своей странице в фейсбуке.

По его словам, сотрудники "Роснано" продолжают работать в удаленном режиме.

По данным на 7 октября, в России зарегистрировано 1 248 619 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Хроника 09 января – 07 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Анатолий Чубайс Коронавирус Роснано

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