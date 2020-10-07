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В Дагестане несколько человек погибли в массовом ДТП со школьным автобусом

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Автоавария с участием школьного микроавтобуса "Газель", четырех большегрузов и легковушки произошла недалеко от города Кизляр (Дагестан), есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Столкнулись два КАМАЗа, две большие фуры, автомобиль "Лада Веста" и школьный микроавтобус "Газель", в котором ехали дети. Всех детей увезли в больницу. Известно, что четыре человека погибли, есть ли среди них дети, уточняется", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, ДТП произошло близ поселка Рыбалко.

Агентство пока не располагает официальными комментариями в связи с данной информацией.

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