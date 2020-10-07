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СК начал проверку из-за ДТП со школьном автобусом в Дагестане

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане начали проверку по факту аварии у города Кизляра, где три человека погибли и 14, в том числе десять детей, пострадали, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя управления СКР по республике Расул Темирбеков.

"Это дорожно-транспортное происшествие стало возможно из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, ответственными за техническую исправность транспортного средства, выпускаемого на линию. По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку", - сказал собеседник агентства.

В среду недалеко от Кизляра столкнулись школьный микроавтобус "ГАЗель", в котором ехали дети, КАМАЗ, две большие фуры и автомобиль Lada X-Ray. В результате этого погибли трое взрослых и пострадали 14 человек, включая десять детей. Трое детей и один взрослый находятся в крайне тяжелом состоянии.

Прокуратура Дагестана также начала проверку.

Дагестан

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