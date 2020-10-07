Полиция уточнила, что в ДТП в Дагестане погибли трое взрослых и пострадали 8 детей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В пресс-службе МВД Дагестана уточнили, что в крупном ДТП с участием школьного микроавтобуса, большегрузов и легковушки погибли три человека.

"Погибли две женщины, в последующем поступила информация, что погиб еще и один мужчина. Восемь детей и водитель микроавтобуса доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства. По его словам, уточняется, скончался ли мужчина в больнице или погиб на месте.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что по факту ДТП с участием детей главным надзорным органом республики начата проверка.

Ранее в МВД сообщали о гибели двух человек и восьми пострадавших школьниках. Источник сообщал о четырех погибших.

Авария произошла в среду недалеко от города Кизляра в Дагестане. Столкнулись "КАМАЗ", две большие фуры, автомобиль Lada X-Ray и школьный микроавтобус "ГАЗель", в котором ехали дети.