Возбуждено дело о самоуправстве властей Холмского порта на Сахалине

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Транспортная полиция возбудила уголовное дело о самоуправстве в отношении руководства Холмского морского торгового порта (ПАО "ХМТП"), сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Дело возбуждено по материалам проверки Сахалинской транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство начало проверку по жалобам от бизнесменов и публикациям в СМИ "о воспрепятствовании доступа к объектам инфраструктуры морского порта".

Прокуроры выяснили, что ХМТП сдал часть территории морского терминала с автодорогой к причалу в аренду двум аффилированным фирмам.

"Впоследствии данные компании, пользуясь монопольным положением, выдавали пропуска для въезда на территорию морского порта лишь хозяйствующим субъектам, заключившим с ними договоры на возмездное оказание услуг, в которых они не нуждались", - уточнили в пресс-службе.

В результате участники перевозок получили существенный имущественный вред.

Прокуратура напомнила, что в мае 2020 года генеральный директор ХМТП решением суда был дисквалифицирован на полгода за невыполнение требований прокуратуры об устранении незаконных изменений пропускного режима на территории порта. Юридическое лицо тогда оштрафовали на 100 000 рублей.

В среду работа паромной переправы в Холмском порту оказалась блокирована почти на сутки из-за спора дальнобойщиков с администрацией порта о тарифах. По данным местных СМИ, в тот день с водителей большегрузов в Холмском порту потребовали оплатить наличными более 40 000 рублей: 16 000 рублей за проезд автомобиля по территории порта и еще 25 000 рублей и за досмотр груза автофуры. От них также потребовали предоставить товарно-накладные документы, которые оставались в машинах на пароме, куда водителей не пускали портовые власти.

Разрешить ситуацию удалось после вмешательства правительства региона: временно, до 12 октября, введен бесплатный проезд автотранспорта по территории порта. Затем чиновники обсудят с менеджментом и владельцами ХМТП вопросы о формировании тарифов.

"Сахалинское морское пароходство", обслуживающее паромную переправу, собирается подать в суд на стивидора за понесенные издержки.

Холмский порт является одним из основных морских портов Сахалина. Здесь работает паромная переправа между Сахалином и материковой частью РФ Холмск-Ванино, по которой доставляются в островной регион товары народного потребления и пассажиры. Грузооборот порта превышает 2,5 млн тонн грузов в год.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", крупнейшими акционерами ПАО "ХМТП" (компания зарегистрирована в Холмске в 1992 году) в 2018 году стали московское АО "Петросах" (22,9%), ЗАО "Липецкая водочная компания" (11,72%) и Юрий Фрейдис (20,11%).