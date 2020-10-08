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Паромная переправа на Сахалин застопорилась на сутки из-за спора с дальнобойщиками

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Паромная переправа Холмск-Ванино была заблокирована почти на суткииз-за конфликта дальнобойщиков с администрацией Холмского морского торгового порта (ПАО "ХМТП") - крупнейшего порта Сахалина - по поводу тарифов стивидора.

"В среду утром была блокирована работа паромного комплекса в порту Холмска ввиду того, что водители не могли выехать с парома "Сахалин-9", прибывшего из порта Ванино. Их не выпускали с борта судна на территорию порта, мы не могли разгрузить судно. Паром простоял весь день в ожидании выгрузки груза", - сообщил "Интерфаксу" управляющий директор дивизиона трампового и проектного флота "Сахалинского морского пароходства" ("СахМП") Сергей Бриль.

Разрешить ситуацию удалось после вмешательства правительства Сахалинской области. Паром "Сахалин-9" ушел в Ванино в ночь на четверг с задержкой на 15 часов. Бриль отметил, что пароходство из-за этого понесло убытки и намерено жаловаться в суд.

В ХМТП временно, до 12 октября, введен бесплатный проезд автотранспорта по территории порта, сообщила администрация Сахалина.

По поручению губернатора Валерия Лимаренко в среду вечером состоялось экстренное совещание с руководством Холмского морского торгового порта. В понедельник на еще одном совещании с руководством и акционерами порта чиновники обсудят вопросы формирования тарифов.

В день конфликта, по данным местных СМИ, с водителей большегрузов в Холмском порту потребовали оплатить наличными более 40 000 рублей: 16 000 рублей за проезд автомобиля по территории порта и еще 25 000 рублей и за досмотр груза автофуры. От них также потребовали предоставить товарно-накладные документы, которые оставались в машинах на пароме, куда водителей не пускали портовые власти.

По данным СахМП, из-за введения собственниками ХМТП с января 2020 года новых условий обслуживания в порту, в том числе резкого роста тарифов, поток автофур на паромной переправе между Сахалином и материковой частью России, обслуживаемой пароходством, упал на данный момент на 10% к аналогичному периоду прошлого года и продолжает снижаться.

В областную думу поступило больше двух десятков жалоб на действия стивидора, депутаты направили обращение в Генпрокуратуру, сообщил "Интерфаксу" депутат Игорь Осипенко.

ФАС вернула Сахалинской области право регулировать тарифы в портах Холмска и Корсакова. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) сейчас работает над "экономически обоснованными тарифами", которые сможет устанавливать стивидор.

Холмский порт является одним из основных морских портов Сахалина, где работает паромная переправа между Сахалином и материковой частью РФ Холмск - Ванино, доставляющая в островной регион товары народного потребления (грузы завозятся по железной дороге и автофурами), и пассажиров. Грузооборот порта превышает 2,5 млн тонн грузов в год.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", крупнейшими акционерами ПАО "ХМТП" (компания зарегистрирована в Холмске в 1992 году) в 2018 году стали московское АО "Петросах" (22,9%), ЗАО "Липецкая водочная компания" (11,72%) и Юрий Фрейдис (20,11%).

Холмск Ванино Сахалин ХМТП Сахалинская область СахМП Сергей Бриль Валерий Ли маренко

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