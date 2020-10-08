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Задержан виновник ДТП со школьным автобусом в Дагестане

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали водителя большегруза, по чьей вине произошло крупное ДТП под Кизляром (Дагестан), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным собеседника агентства, водитель большегруза, 26-летний житель Белоруссии,столкнулся с четырьмя автомобилями - Volvo FP2, двумя КАМАЗами, "Ладой X-Ray" и школьным микроавтобусом "Газель Next". Он выехал на полосу встречного движения.

Мужчина задержан, добавил источник.

В РоссииПолиция уточнила, что в ДТП в Дагестане погибли трое взрослых и пострадали 8 детейЧитать подробнее

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

На месте ДТП скончались две женщины, которые ехали в школьном микроавтобусе вместе с детьми. Водитель автобуса умер в больнице.

Вечером 7 октября недалеко от Кизляра на автодороге Махачкала - Астрахань столкнулись две фуры, два КАМАЗа, легковушка и школьный микроавтобус "Газель". В результате погибли три человека. Десять детей и четверо взрослых госпитализированы. Состояние троих детей и мужчины оценивается как крайне тяжелое.

Дагестан

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