В разработку ударного дрона "Охотник" вложат еще более 4 млрд рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На продолжение работ по созданию первого в России тяжелого ударного беспилотника "Охотник" потратят еще свыше 4 млрд рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Компания "Сухой" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") разместила на госзакупках информацию о тендере на создание наземного пункта управления (НПУ) для обеспечения отработок ударного дрона С-70 "Охотник". На выполнение этой работы к 30 сентября 2025 года планируется выделить 2 млрд 250 млн рублей.

В документах указано, что разработчик пункта управления должен принять участие в изготовлении третьего и четвёртого опытных образцов "Охотника". В настоящее время известно, что построен один беспилотник.

Согласно проекту контракта, два опытных образца НПУ-70 для отработок "Охотника" должны быть переданы заказчику в середине 2021 года, третий – в январе 2022 года. Предварительные госиспытания изделий планируется завершить до конца 2023 года, а полный объём ГСИ выполнить к октябрю 2025 года, после чего приступить к организации серийного производства.

Также на портале госзакупок опубликованы данные еще нескольких тендеров и уже заключенных договоров в рамках того же госконтракта с Минобороны РФ – суммарная стоимость этих работ превышает 2 млрд рублей. Срок исполнения всех контрактов – сентябрь 2025 года.

В августе глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что по заданию Минобороны РФ разработка "Охотника" будет ускорена, поставки в войска должны начаться в 2024 году. До этого планировалось приступить к серийным поставкам с 2025 года.

Как сообщал "Интерфакс", компания "Сухой" работает над созданием первого в России тяжелого ударного беспилотника большой продолжительности полета – С-70 "Охотник". 3 августа 2019 года он впервые поднялся в небо.

Характеристики и оснащение

По словам Слюсаря, это "беспилотник с беспрецедентными возможностями, имеющий наибольший боевой радиус действия, имеющий самую широкую номенклатуру вооружения, самый широкий состав оборудования". Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что боевая нагрузка "Охотника" – 6 тонн, дальность полета – около 6 тыс. км, а высота – 18 км.

Согласно открытым данным, его взлетная масса составляет 20 тонн, что делает его самым тяжелым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников. Габариты "Охотника" (длина – 19 м, размах крыльев – 14 м) сопоставимы с параметрами Су-57.

По данным Минобороны РФ, "Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Беспилотник выполнен по схеме летающее крыло "с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения".

В конце сентября 2019 года военные сообщили, что "Охотник" впервые взлетел в полностью автоматизированном режиме и отработал взаимодействие с самолетом-лидером Су-57 "по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО".