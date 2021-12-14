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Выкатка первого летного образца беспилотника "Охотник" прошла в Новосибирске

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 "Охотник" прошла на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова, машина готовится к испытаниям и первому полету, сообщил журналистам замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету", - заявил Криворучко.

Это первый экземпляр "Охотника", оснащенного плоским реактивным соплом. Этот авиационный комплекс имеет сниженную радиолокационную заметность.

"Производить БПЛА данного класса способны только страны с развитой авиационной промышленностью, обеспечивающей проведение полного цикла разработки от проектирования до изготовления и проведения всех видов испытаний, а также разработку и производство всего необходимого наземного и бортового оборудования", - сказал Криворучко.

Он добавил, что беспилотные летательные аппараты такого класса невозможно собрать из комплектующих изделий, доступных на рынке, в отличие от ряда зарубежных аналогов.

По словам замминистра, "Охотник" представляет собой высокоинтеллектуальную систему, способную решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.

"В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги", - добавил Криворучко.

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса более 20 тонн. Дрон выполнили по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

Криворучко в ходе рабочей поездки в Новосибирск проверил ход выполнения гособоронзаказа на НАЗ и провел совещание с руководством завода, где обсудил исполнение госконтрактов. Замминистра проконтролировал выкатку первого летного образца "Охотника", а также проинспектировал процесс сборочного производства второго летного экземпляра.

Новосибирск

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