Убийца ветерана из Рязани получил 19 лет колонии строгого режима

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рязанский областной суд вынес приговор Максиму Куприну, обвиняемому в резонансном убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

Как сообщила пресс-служба суда, Куприн обвинялся по статьям о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и убийству двух лиц в беспомощном состоянии, сопряженном с разбоем.

Как установил суд, в конце сентября 2019 года Куприн под предлогом продажи бытовых товаров пришел в квартиру, где проживали ветеран Великой Отечественной войны и его супруга. Злоумышленник напал на пожилых людей с молотком, от полученных травм они скончались на месте. После этого Куприн похитил из квартиры деньги и иное имущество на общую сумму около 18 тыс. рублей.

21-летний Куприн признан виновным и приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 2 года, которое будет отбываться им после отбытия основного наказания.