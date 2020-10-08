Академик призвал изменить график работы предприятий РФ из-за COVID-19

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Предприятия и организации России должны изменить график работы своих сотрудников, чтобы не загружать общественный транспорт, считает главный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Николай Брико.

"Я бы рекомендовал руководителям регионов со сложной эпидемиологической обстановкой скорректировать графики работы части предприятий и организаций, изменив время начала и окончания рабочего дня. Таким образом удастся разгрузить общественный транспорт в часы пик и снизить скорость распространения коронавируса и других респираторных инфекций", - сказал Брико журналистам в четверг.

По его мнению, "часть организаций может начинать работать не в 9, а в 8-11 часов утра, сместив, соответственно, и время окончания работы".

"Сегодня, когда распространение COVID-19 ускоряется, важно создать условия для минимизации контактов населения, соблюдения социальной дистанции. При этом в традиционные часы пик в общественном транспорте это практически невозможно", - подчеркнул эпидемиолог.