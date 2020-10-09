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Глава Роспотребнадзора сочла нежелательными поездки с детьми на юг

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Путешествия с детьми на юг не являются безопасными ввиду сезонного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

"Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем (заболеваемости COVID-19 - ИФ) сегодня идет во всем мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам", - сказала Попова, отвечая на вопрос издания, что сейчас эпидемиологически опаснее - ездить каждый день в общественном транспорте или взять отпуск и отправиться с ребенком на юг.

По ее мнению, лучший вариант - провести это время с ребенком дома или, если есть возможность, где-то на даче на свежем воздухе.

"И даже если вы вынуждены ехать куда-то в транспорте сами или с ребенком, обязательно нужна маска, которую вы на себя и на ребенка надели по всем правилам, и которую вы снимаете тогда, когда нужно. И снимаете так, как нужно, чтобы не доставить риска ни себе, ни своему ребенку, ни окружающим. Вот это очень важно", - уточнила глава Роспотребнадзора.

При этом, по ее словам, сейчас "надо сделать все, чтобы не заболеть".

"Потому что мы не знаем отдаленных последствий вируса. Мы сегодня не знаем, как он будет влиять на следующее поколение. Еще не родились те дети, которые зачаты от переболевших родителей. Мы не знаем, насколько здоровыми они родятся. Поэтому сегодня главная задача для каждого - не переболеть, а не заболеть. Вот это очень важно, чтобы это каждый услышал", - подчеркнула Попова в беседе с газетой.

Роспотребнадзор коронавирус

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