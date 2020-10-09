Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:35Заразились
на 08.10В России 1 260 112+11 493В мире 36 156 226+352 460

Что случилось этой ночью: пятница, 9 октября

Вопрос признания Францией независимости Карабаха, расширенный санкционный список ЕС, задержание топ-менеджера "Траста"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пашинян счел ожидаемым признание Францией независимости Карабаха. По его словам, выраженная президентом Франции Макроном обеспокоенность не имеет иного варианта решения, так как эта катастрофа может "распространить террористическую волну в нашем регионе в более широком смысле".

- Le Monde узнала, что санкции ЕС из-за Навального грозят 9 россиянам. По данным французской газеты, речь идет о людях из администрации президента и из силовых структур, а также в список включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

- Глава Роспотребнадзора сочла нежелательными поездки с детьми на юг. По ее мнению, лучший вариант - провести это время с ребенком дома или, если есть возможность, где-то на даче на свежем воздухе.

- Исполнительного директора "Траста" задержали по делу о мошенничестве. Мера пресечения Хабарову будет избрана в пятницу в Пресненском суде Москвы.

Новости по теме

Новости

Президент Киргизии согласен на отставку из-за чувства, что его время ушло

Источник сообщил, что у силовиков в России нет претензий к белорусской оппозиции

Источник сообщил, что у силовиков в России нет претензий к белорусской оппозиции

Губернатор Мичигана обвинила Трампа в поддержке экстремистских группировок

Почти 90 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Южной Корее

Демократы в американском Конгрессе приступили к попытке отстранить Трампа

Демократы в американском Конгрессе приступили к попытке отстранить Трампа

Трампу разрешили приступить к полноценной работе в субботу

Президент Киргизии готов уйти, когда страна встанет на путь законности

Президент Киргизии готов уйти, когда страна встанет на путь законности
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян счел ожидаемым признание Францией независимости Карабаха

Еще 33 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Еще 33 пациента с коронавирусом скончались в Москве

В Южной Корее загорелся 33-этажный небоскреб

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');