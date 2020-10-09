Что случилось этой ночью: пятница, 9 октября

Вопрос признания Францией независимости Карабаха, расширенный санкционный список ЕС, задержание топ-менеджера "Траста"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пашинян счел ожидаемым признание Францией независимости Карабаха. По его словам, выраженная президентом Франции Макроном обеспокоенность не имеет иного варианта решения, так как эта катастрофа может "распространить террористическую волну в нашем регионе в более широком смысле".

- Le Monde узнала, что санкции ЕС из-за Навального грозят 9 россиянам. По данным французской газеты, речь идет о людях из администрации президента и из силовых структур, а также в список включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

- Глава Роспотребнадзора сочла нежелательными поездки с детьми на юг. По ее мнению, лучший вариант - провести это время с ребенком дома или, если есть возможность, где-то на даче на свежем воздухе.

- Исполнительного директора "Траста" задержали по делу о мошенничестве. Мера пресечения Хабарову будет избрана в пятницу в Пресненском суде Москвы.