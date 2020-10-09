Новый спутник системы "Глонасс" прошел летные испытания

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Новый спутник "Глонасс-К" под номером 701 успешно завершил летные испытания, сообщил журналистам начальник отдела Центра управления системы "Глонасс" Рустам Яхин.

"Программа летных испытаний выполнена в полном объеме, все выявленные замечания устранены, соответствующие документы подписаны. "Ожидается решение Государственной комиссии", - сказал Яхин.

Ранее в пятницу компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщили что в конце октября запланирован запуск с космодрома Плесецк нового спутника "Глонасс-К".

Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в 2020 году начнутся запуски спутников "Глонасс К1", которые приходят на смену аппаратам "Глонасс-М".

"В этом году мы начинаем переход к аппаратам нового поколения – "Глонасс К1". В них значительно увеличится доля отечественных комплектующих", - сообщил Рогозин 17 марта.

Он заявил тогда, что в целом с 2017 года доля применяемой Роскосмосом отечественной микроэлектроники в новых спутниках выросла с 53 до 80%.

Ранее сообщалось о двух испытательных пусках спутников "Глонасс-К1" в 2011 и 2014 годах.

В настоящее время спутниковая группировка системы "Глонасс" состоит из 27 аппаратов. По целевому назначению используется 23, два временно выведены из эксплуатации, одна машина находится на этапе летных испытаний, один – в орбитальном резерве.