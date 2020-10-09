В Севастополе вернули режим самоизоляции для пожилых

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Обязательная самоизоляция снова вводится в Севастополе для жителей старше 65 лет из-за распространения коронавируса, заявил губернатор Михаил Развожаев.

"Предлагаю обязать граждан в возрасте старше 65 лет, лиц с высоким риском тяжелого течения заболевания новой коронавирусной инфекцией соблюдать обязательный режим самоизоляции по месту проживания", - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в пятницу.

Для помощи пожилым будет возобновлена работа волонтерского штаба, работающие пенсионеры смогут оформить листы нетрудоспособности. По словам губернатора, это ограничение продлится минимум две недели.

Кроме того, в городе запрещаются массовые мероприятия с числом участников более 50. Театры, кинотеатры и другие площадки смогут продавать только 50% билетов. Масочный режим ужесточен: предпринимателям запрещают обслуживать граждан без средств защиты.

В Севастополе с 17 марта из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была отменена в начале лета. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1,3 тыс. человек, 36 пациентов умерли.