В Башкирии ввели самоизоляцию для групп риска

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров объявил, что запретил людям с хроническими заболеваниями и тем, кому 65 лет и больше, выходить из дома без уважительных причин. Для них с 10 ноября будет введен режим обязательной самоизоляции.

Им будет можно гулять, выходить в магазин или по неотложным делам с 11 до 13 часов по местному времени. Тем, чье присутствие на работе необходимо, разрешат выходить по специальной справке, объяснил Хабиров.

Новые ограничения будут внесены в региональный указ о повышенной готовности уже 9 ноября. Нарушителей - тех, кто вопреки запретам будет появляться в общественных местах, - будут привлекать к административной ответственности.

"Нам эти штрафы не нужны, но люди должны понимать, что это требование закона и они должны сидеть дома", - заявил Хабиров.

Он напомнил, что в республике введен масочный режим и усилен контроль за его соблюдением. За несколько дней проверяющие составили 2000 административных протоколов на нарушителей.