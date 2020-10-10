Полиция пресекла акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники ОМОНа в Хабаровске пресекли несогласованную с властями акцию поддержки бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передал в субботу корреспондент агентства "Интерфакс" с места события.

Акция началась с митинга на площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края около полудня.

Сторонники экс-губернатора около получаса скандировали лозунги в поддержку Фургала,

После митинга люди двинулись по проезжей части центральных улиц Хабаровска, а затем вернулись на площадь имени Ленина. На место прибыли полицейские, они пресекли акцию, несколько человек задержаны.

В настоящее время на крыльце здания правительства Хабаровского края дежурит полиция.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием УМВД по ситуации.

Как сообщалось, в субботу в Хабаровске проводилась очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора. Мэрия Хабаровска сообщила, что число участников акции от недели к неделе сокращается, "требования у митингующих остаются прежними". По данным мэрии, на площадь Ленина в этот раз вышли не более 500 человек.

Представители оппозиции согласны с тем, что участников протестной акции стало меньше, но общее количество оценивают выше - не менее 1 тыс. человек к началу шествия, которое началось сразу после митинга.

Также мэрия напоминает, что проведение акций является несанкционированным, "ведется работа по анализу данных систем видеофиксации и документированию причастности к правонарушениям инициаторов и активистов несанкционированных акций".

Как сообщалось, в Хабаровске из-за роста заражения коронавирусной инфекцией с 9 октября введены ограничения. В частности, при проведении массовых мероприятий, где число участников более 50 человек, необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маску.

По этой причине мэрия Комсомольска-на-Амуре отозвала свое ранее согласованное разрешение на проведение акции в поддержку Фургала, которое должно было состояться 10 октября. Сторонники губернатора заявляли о мероприятии заранее, с количеством участников в 1 тыс. человек.

О задержании Сергея Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.