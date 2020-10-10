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В Хабаровске насчитали 40 задержанных на акции в поддержку Фургала

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Хабаровске задержала несколько десятков человек на несогласованной с властями акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель хабаровского штаба оппозиционера Алексея Навального Андрей Пастухов.

"Ворсин задержан (координатор хабаровского штаба Алексей Ворсин - ИФ) и находится в 5-м отделе полиции. Всего задержали около 40 человек", - рассказал он.

По его словам, в больнице находятся двое участников акции. "Одна из участниц мирного протеста находиться во 2-й краевой больнице - говорить может, на голове гематома, ждет томограмму. Она сообщила, что у нее старая болезнь, которую усугубил удар омоновца. Также в больнице находится активист Маклыгин - он без сознания, с ним проводят реанимационные действия", - сообщил Пастухов.

На площади имени Ленина в Хабаровске по-прежнему дежурит ОМОН, передал корреспондент "Интерфакса" с места события. Большинство участников акции разошлись.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием УМВД и властей региона.

Как сообщалось, полиция в субботу пресекла несогласованную с властями акцию поддержки Фургала.

Акция началась с митинга на площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края около полудня.

Сторонники экс-губернатора около получаса скандировали лозунги в поддержку Фургала. После шествия участники акции вернулись на площадь. На место прибыли полицейские, они пресекли акцию, несколько человек были задержаны.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Хабаровск Сергей Фургал

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