В Петербурге задержали 16 человек по делу о краже лекарств для онкобольных

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Полиция подозревает, что к многомиллионному хищению препаратов для больных раком могут быть причастны как минимум 16 человек. Они задержаны, и в ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в понедельник.

По информации объединенной пресс-службы судов города, накануне по этому делу была отправлена под домашний арест процедурная сестра химиотерапевтического кабинета городского онкодиспансера Елена Сергейчик. Свою вину женщина признала.

На прошлой неделе полиция Петербурга выявила схему хищения дорогостоящих медикаментов для лечения больных раком: в течение пяти лет преступники украли лекарства на сумму свыше 100 млн рублей. По версии следствия, препараты похищались в медицинских организациях и впоследствии перепродавались оптом и в розницу. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

В рамках дела проведено 35 обысков, в результате которых изъяты документы, печати, штампы, деньги и лекарства.