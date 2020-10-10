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В Петербурге украли лекарства для онкобольных на 100 млн рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Полиция Санкт-Петербурга выявила схему хищения дорогостоящих медикаментов для лечения больных раком.

Как сообщила в субботу пресс-служба регионального главка МВД, в течение пяти лет преступники украли лекарства на сумму свыше 100 млн рублей. По версии следствия, препараты похищались в медицинских организациях и впоследствии перепродавались оптом и в розницу.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

В ведомстве сообщили, что в рамках дела проведено 35 обысков, в результате которых изъяты документы, печати и штампы, деньги и лекарства.

Более 15 человек доставлены в полицию для проверки на причастность к противоправной деятельности, добавили в пресс-службе.

Петербург МВД

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