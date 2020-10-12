Новгородские следователи раскрыли убийство 1997 года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Новгородской области следователи нашли предполагаемых исполнителей заказного убийства предпринимателя Александра Садриева, совершенного 23 года назад, сообщила пресс-служба СКР. По версии следствия, бизнесмен был расстрелян за отказ платить криминальным структурам за "крышевание".

38-летнего гендиректора магазина "Зенит-Новсад" Александра Садриева нашли убитым в подъезде 14 марта 1997 года. Он был застрелен. По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве, но 23 год не удавалось выяснить, кто причастен к этому преступлению.

Предварительное следствие было приостановлено, но "работа по данному уголовному делу не прекращалась", и в августе 2020 года расследование возобновили.

8 октября был задержан предполагаемый исполнитель убийства, ранее судимый житель Великого Новгорода 1961 года рождения, он арестован. Второй предполагаемый исполнитель сейчас отбывает срок в колонии. Один из них полностью признал вину и дал подробные показания по делу. Им вменили убийство, совершенное по найму.

Заказчиком убийства Садриева следствие считает лидера одной преступной группировки.