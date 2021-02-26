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Новгородский суд рассмотрит дело о заказном убийстве 1997 года

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела о заказном убийстве известного новгородского бизнесмена Александра Садриева в 1997 году, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СКР по Новгородской области.

"Обвинение предъявлено 41-летнему местному жителю", - сказано в сообщении.

38-летнего гендиректора магазина "Зенит-Новсад" Александра Садриева нашли убитым в подъезде дома в Великом Новгороде 14 марта 1997 года. Он был застрелен.

По версии следствия, предпринимателя убили по заказу одного из лидеров новгородской преступной группировки за то, что он отказался платить за "крышевание" своего бизнеса.

Спустя 23 года сотрудникам правоохранительных органов удалось установить и привлечь к ответственности двух предполагаемых исполнителей убийства.

Дело одного из них, согласившегося на сотрудничество со следствием, было выделено в отдельное производство и сейчас направлено в суд. Дата начала судебного процесса по этому делу пока не известна.

Расследование дела в отношении второго предполагаемого исполнителя продолжается.

Новгородская область СКР Великий Новгород

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