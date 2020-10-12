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"Роскосмос" оценил аванпроект зонда на ядерной энергии в 4,2 млрд руб.

"Роскосмос" оценил аванпроект зонда на ядерной энергии в 4,2 млрд руб.
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует потратить почти 4,2 млрд рублей на разработку аванпроекта многоразового космического зонда с ядерной энергетической установкой "Нуклон", следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

В соответствии с опубликованным планом-графиком, на разработку аванпроекта (этап перед опытно-конструкторскими работами) по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки "Роскосмос" в 2020 году планирует выделить на разработку 100 млн рублей, в 2021 – 900 млн, в 2022 – 1,24 млрд и 1,93 млрд в последующие годы.

В сентябре исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил о проработке госкорпорацией проекта многоразового космического буксира на ядерной энергии "Нуклон". По его словам, аппарат будет способен за одну миссию совершить полет от Венеры до Юпитера, а уже первый запуск зонда станет полноценной научной миссией.

"Мы хотим и произвести полет к Луне, и в этой же миссии после Луны сделать облет Венеры с доставкой к ней спутника для получения научных данных, и дальнейший транзит этого аппарата в сторону спутников Юпитера тоже с определенной полезной нагрузкой", - сказал Блошенко.

Он сообщил, что аппарат сможет использоваться как буксир для доставки полезной нагрузки в отдаленные точки, так и для энергопитания этих нагрузок.

Роскосмос

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