Рогозин назвал комплексы с ядерными энергоустановками прорывом в сфере космоса

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что появление перспективных российских кораблей и орбитальных станций с ядерными энергоустановками станет настоящим прорывом.

"Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет",- сказал Рогозин, отвечая на вопрос автора программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина на телеканале "Россия 1" (ВГТРК)

Как сообщалось, "Роскосмос" заключил контракт с КБ "Авангард" на разработку аванпроекта комплекса "Нуклон" с ядерной энергоустановкой. По данным портала госзакупок, контракт заключен между "Роскосмосом" и КБ "Авангард". Согласно договору, работа должна быть выполнена к 15 ноября 2022 года. На нее выделено 4,17 млрд рублей. Отмечается, что разрабатываемый космический комплекс может быть использован для поиска полезных ископаемых на Луне и исследования других планет.

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году. Планируется использовать ее на орбитальном буксире, предназначенном для изучения Луны и дальнего космоса. Разработку ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира - на 2018 год, однако сроки несколько раз сдвигались.

Ядерная энергетика уже использовалась в космосе: в период с 1970 по 1988 годы в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.