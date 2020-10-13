Число ликвидированных в Грозном боевиков выросло до четырех

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В ходе перестрелки в Грозном, по предварительным данным, нейтрализованы четверо участников незаконных вооруженных формирований, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

Он также добавил, предварительно, есть погибшие среди сотрудников силовых структур.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что перестрелка произошла в в Октябрьском районе Грозного.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.