В США задержан разыскиваемый в России создатель бренда "Довгань"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В США за нарушение миграционного законодательства задержан основатель GL Financial Group Герман Лиллевяли, заочно арестованный в России по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом "Интерфаксу" сообщил Игорь Зубер, адвокат одного из менеджеров "Анкор Инвеста", совладельцем которого был Лиллевяли.

"Следователь подтвердил мне данную информацию. В ответе следователю из Интерпола сказано, что Лиллевяли был задержан из-за нарушений миграционного законодательства", - сказал Зубер.

Лиллевяли - российский бизнесмен, один из создателей и совладельцев таких брендов, как "Довгань", "Смак", "Красная линия" и Cliven. В 2013 году он создал инвестиционную компанию GL Financial Group, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях.

По данным РБК, предприниматель находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца. В России он был в июне 2020 года заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Как писал "Коммерсантъ", УМВД по Северо-Западному округу Москвы расследует уголовное дело в отношении пяти менеджеров ООО "Анкор Инвест", совладельцем которого был Лиллевяли. По версии следствия, бизнесмен был организатором финансовой пирамиды с помощью которой привлек около $150-200 млн средств физических лиц под видом инвестиций в американские компании - и не вернул их. Ущерб по уголовному делу оценивается в 1,5 млрд рублей, отмечало издание.