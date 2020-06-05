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Совладельца брендов "Довгань" и "Смак" заочно арестовали по делу о крупном мошенничестве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы заочно арестовал одного из создателей брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия", основателя группы компаний GL Financial Group Германа Лиллевяли, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Лиллевяли меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста в виде двух месяцев будет исчисляться с момента задержания его на территории России или с момента экстрадиции", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

В суде отметили, что следствие объявило бизнесмена в международный розыск.

Лиллевяли предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщала газета "Коммерсантъ", УМВД по Северо-Западному округу Москвы расследует уголовное дело в отношении пяти менеджеров ООО "Анкор Инвест", совладельцем которого был Лиллевяли. Газета писала, что, по версии следствия, он является организатором финансовой пирамиды с помощью которой привлек около $150-200 млн средств физических лиц и не вернул их. В настоящий момент ущерб по уголовному делу составляет 1,5 млрд рублей, отмечало издание со ссылкой на материалы дела.

Лиллевяли - российский бизнесмен, один из создателей и совладельцев таких брендов, как "Довгань", "Смак", "Красная линия" и Cliven. В 2013 году создал инвестиционную компанию Financial Group, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях.

Герман Лиллевяли

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