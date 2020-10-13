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Шойгу обсудил с турецким коллегой данные о переброске боевиков в Карабах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России обеспокоено информацией о переброске в Нагорный Карабах боевиков с Ближнего Востока, об этом накануне в ходе переговоров по телефону глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил турецкому коллеге Хулуси Акару, сообщило Минобороны РФ.

"Особую тревогу Минобороны России вызывает поступающая информация о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. Данная озабоченность в ходе состоявшихся вчера переговоров по телефону была доведена министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу главе военного ведомства Турецкой Республики Хулуси Акару", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что "Минобороны России в пределах своей компетенции принимает активное участие в реализации инициатив Российской Федерации по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе".

Накануне Минобороны РФ сообщило о переговорах по телефону Шойгу и Акара. "Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике и в Ливии", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Между тем турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что "Акар в разговоре с Шойгу повторил, что Армения должна покинуть оккупированные земли".

На прошлой неделе на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября.

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Хроника 27 сентября – 13 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Минобороны Сергей Шойгу Турция Карабах

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