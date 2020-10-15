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Washington Post узнала о гибели в Карабахе 52 наемников из Сирии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В боях в Нагорном Карабахе погибли не меньше 52 наемников из Сирии, сообщила the Washington Post со ссылкой на родственников убитых.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Один из собеседников издания рассказал, что погибших завербовали сирийские вооруженные группировки, которые поддерживает Турция, и они знали, что им предстоит воевать на стороне Азербайджана против Армении и отбивать отдельные территории. По его словам, им обещали по $2000 в месяц. Тела передали родственникам на сирийско-турецком КПП в начале октября.

The Washington Post располагает фотографиями убитых, но не будет их публиковать из этических соображений.

Армения и Азербайджан с самого начала карабахского стали обвинять друг друга в использовании боевиков из других государств, в том числе из Сирии.

Представители руководства Армении заявляли не раз, что такие боевики воюют на стороне Азербайджана, премьер-министр Никол Пашинян 1 октября говорил, что этих боевиков из Сирии переправила Турция и что это участники подконтрольных Анкаре отрядов туркоманов, в том числе военизированной протурецкой группировки "Султан Мурад".

О вербовке боевиков в Сирии для отправки в Карабах сообщала CNN, об их отправке в зону конфликта - The Wall Street Journal.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 октября опроверг сообщение об участии иностранных наемников в конфликте на азербайджанской стороне.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган 14 октября заявил, что никаких наемников Турция в Карабахе не перебрасывала, и что у этих бойцов достаточно дел и дома.

Москва не раз выражала озабоченность в связи с появлением в зоне конфликта иностранных боевиков. В последний раз президент Владимир Путин сказал об этом в телефонном разговоре с Эрдоганом 14 октября.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

14
Турция Сирия Реджеп Тайип Эрдоган Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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