Washington Post узнала о гибели в Карабахе 52 наемников из Сирии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В боях в Нагорном Карабахе погибли не меньше 52 наемников из Сирии, сообщила the Washington Post со ссылкой на родственников убитых.

Один из собеседников издания рассказал, что погибших завербовали сирийские вооруженные группировки, которые поддерживает Турция, и они знали, что им предстоит воевать на стороне Азербайджана против Армении и отбивать отдельные территории. По его словам, им обещали по $2000 в месяц. Тела передали родственникам на сирийско-турецком КПП в начале октября.

The Washington Post располагает фотографиями убитых, но не будет их публиковать из этических соображений.

Армения и Азербайджан с самого начала карабахского стали обвинять друг друга в использовании боевиков из других государств, в том числе из Сирии.

Представители руководства Армении заявляли не раз, что такие боевики воюют на стороне Азербайджана, премьер-министр Никол Пашинян 1 октября говорил, что этих боевиков из Сирии переправила Турция и что это участники подконтрольных Анкаре отрядов туркоманов, в том числе военизированной протурецкой группировки "Султан Мурад".

О вербовке боевиков в Сирии для отправки в Карабах сообщала CNN, об их отправке в зону конфликта - The Wall Street Journal.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 октября опроверг сообщение об участии иностранных наемников в конфликте на азербайджанской стороне.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган 14 октября заявил, что никаких наемников Турция в Карабахе не перебрасывала, и что у этих бойцов достаточно дел и дома.

Москва не раз выражала озабоченность в связи с появлением в зоне конфликта иностранных боевиков. В последний раз президент Владимир Путин сказал об этом в телефонном разговоре с Эрдоганом 14 октября.