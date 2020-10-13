Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект "О Конституционном суде" во исполнение поправок к Конституции.

Законопроектом предусматривается, что Конституционный Суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя; правомочен осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее 8 судей.

Судьи, осуществляющие свои полномочия на день вступления в силу изменений в Конституцию (04.07.2020), продолжают осуществлять свои полномочия до их прекращения по общим основаниям.

Законопроектом изменяется порядок прекращения полномочий судей КС РФ, включая председателя Суда и его заместителя, - может осуществляться Советом Федерации по представлению президента в случае совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.

Конституционный Суд после вступления в силу данной инициативы сможет по запросу президента проверять конституционность законопроектов и принятых законов до их подписания президентом, а также законов субъектов РФ до их обнародования главой региона.

Внесение в КС РФ такого запроса приостанавливает дальнейшую работу с этими актами (либо проектами).

Кроме того, предусматривается, что Конституционный Суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ.

"Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит - интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет", - прокомментировал ранее законопроект спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Правом обращения в КС РФ с соответствующим запросом предлагается наделить президента, правительство, Верховный Суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Также указывается, что в случае возникновения спора, КС РФ по запросу президента, правительства или Верховного Суда разрешает вопрос о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, международного арбитража, налагающего обязанности на РФ, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ.

Предусматривается, что Конституционный Суд по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод проверяет конституционность законов и иных актов, примененных в конкретном деле - в случае если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. Согласно законопроекту, правом на такое обращение в КС РФ обладают граждане, юридические лица, а также в их интересах - Уполномоченный по правам человека, общероссийские организации и иные органы, и должностные лица в соответствии с федеральным законом.