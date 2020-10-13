Конституционный законопроект о правительстве прошел первое чтение

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект "О правительстве" во исполнение обновленной Конституции. Представляя эту инициативу, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников подчеркнул, что это не поправки в закон 1997 года, а новый законопроект (№ 1024645-7).

Он определяет статус федерального правительства, организационно-правовые основы его формирования и деятельности.

Новый порядок назначения членов правительства предусматривает усиление роли парламента в этой процедуре. Также в документе прописан порядок освобождения от должности членов кабмина и порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением Госдумой недоверия кабинету.

Законопроект закрепляет и новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.

В соответствии с Конституцией президент осуществляет общее руководство правительством.

Премьер-министр возглавляет правительство, определяет основные направления его деятельности, организует его работу и несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на кабмин полномочий.

Президент руководит федеральными министерствами и другими структурами, которые относятся к "силовому блоку" в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти, говорится в документе. Остальными министерствам и ведомствами руководит правительство.

Премьер, его заместители и федеральные министры, кроме руководителей силового блока, назначаются президентом после их утверждения Госдумой. Кандидата в премьеры выдвигает президент, а кандидатов на должности вице-премьеров и министров - председателем правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в дальнейшем отстранить любого.

Утверждение премьер-министра

Представление по кандидатуре председателя правительства вносится в Думу главой государства: не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента или после отставки правительства.

Представление по кандидатуре премьера вносится в течение одной недели со дня отставки председателя правительства, его освобождения от должности президентом или отклонения кандидатуры Думой.

Кандидатуры вице-премьеров и министров (кроме "силового блока") должны быть представлены Думе на утверждение не позднее двухнедельного срока со дня назначения премьера, говорится в документе. В случае замещения вакантной должности - не позднее недельного срока со дня назначения премьера, если должность стала вакантной до его назначения; либо со дня появления соответствующей вакансии.

После внесения кандидатур Дума должна их рассмотреть в течение недели и утвердить либо отклонить. В случае отклонения, в парламент могут быть внесены представления повторно по тем же или по новым кандидатурам на указанные должности.

В случае трехкратного отклонения Думой кандидатуры премьера, президент назначает его без утверждения парламентом, в этом случае глава государства вправе (не обязан) распустить Госдуму и назначить новые выборы.

В случае трехкратного отклонения Думой кандидатур заместителей премьера или федеральных министров - президент вправе назначить их из числа представленных ему премьер-министром кандидатур без утверждения парламентом.

Если после трехкратного отклонения кандидатур вице-премьеров и федеральных министров более 1/3 должностей остаются вакантными (без учета министров "силового блока"), то президент вправе распустить Думу и назначить новые выборы.

По словам спикера палаты Вячеслава Володина, "назначение членов правительства через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны; возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения".

Силовой блок

Министры "силового блока", руководство деятельностью которых осуществляет президент (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации.

Президент вносит в Совфед кандидатов на эти должности, а сенаторы не позднее недельного срока информируют в письменной форме президента о результатах рассмотрения представленных кандидатур.

Отставки

Глава государства может освободить от должности любого из членов правительства, в том числе премьер-министра без роспуска кабмина.

Председатель правительства вправе представлять президенту предложения об освобождении от должности членов кабинета министров, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении.

Члены правительства вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом.

В случае освобождения от должности президентом или отставки члена правительства глава государства может поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего на значения.

"В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров", - сказал Крашенинников.

Прекращение полномочий кабинета министров

Согласно проекту закона, правительство слагает полномочия перед вновь избранным президентом;

Правительство может подать в отставку, которая принимается или отклоняется главой государства.

Президент вправе принять решение об отставке правительства, в том числе в предусмотренных Конституцией случаях выражения Думой недоверия либо отказа в доверии правительству. Если Госдума выразит недоверие кабмину, президент вправе объявить об отставке правительства либо не согласиться с решением парламента.

При повторном в течение трех месяцев выражении недоверия президент либо объявляет об отставке правительства, либо распускает Госдуму и назначает выборы.

Премьер вправе поставить вопрос о доверии кабмину перед Госдумой, и депутаты должны его рассмотреть в течение недели.

В случае отказа в доверии президент в течение недели вправе (но не обязан) принять решение об отставке правительства или о роспуске Госдумы и назначении выборов. При повторении данной ситуации в течение 3-х месяцев президент уже обязан принять либо то, либо другое решение.