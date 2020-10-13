ЦБ решил не спешить с улучшением прогноза по ВВП России

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Банк России, получив данные по динамике ВВП России за второй квартал, хотел улучшить прогноз о падении экономики на 2020 год, сейчас же, с учетом развития ситуации, оценит масштаб возможной переоценки, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Она сказала об этом на аналитической сессии "Экономика и рынки. Сценарии 2020-2021", организованной НАУФОР.

Новый прогноз ЦБ опубликует в день опорного совета директоров 23 октября.

"Мы в принципе по итогам уже фактическим за второй квартал думали, что можем несколько вверх скорректировать свою оценку, но сейчас посмотрим, как будет развиваться ситуация (сейчас у нас как раз идет прогнозный раунд), как будет развиваться ситуация, каков может быть масштаб переоценки", - сказала Юдаева.

Июльский прогноз регулятора предусматривает падение ВВП РФ в 2020 году на 4,5-5,5%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в середине сентября 2020 года допустила, что исходя из наблюдающейся динамики экономики, падение ВВП в 2020 году будет ближе к 4,5%.

Росстат в начале сентября 2020 года немного улучшил оценку ВВП за второй квартал - падение экономики составило 8% в годовом выражении (первая оценка была минус 8,5%, которая все равно была лучше, чем ожидали Минэкономразвития (минус 9,6%) и ЦБ (минус 9-10%). В результате Росстат уточнил и оценку снижения ВВП РФ за первое полугодие до 3,4% с 3,6%, по предварительным расчетам.