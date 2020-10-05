Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-5%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что по итогам 2020 года ВВП России сократится чуть больше актуального макропрогноза. На слушаниях по проекту бюджета в Совете Федерации он спрогнозировал снижение в пределах 4-5%.

Он отметил, что действующие прогнозы не учитывают второй волны коронавируса, которая, по его мнению, уже начаалась.

Эффект "второй волны" может ударить и по прогнозу на 2021 год, который сейчас предусматривает восстановительный рост ВВП на 3,3%.

"Понятно, что нам тогда придется в начале года корректировать прогноз и на 2021 год, потому что, наверное, зима и первый квартал будут сложными по-прежнему для экономического роста, и показатели роста на следующий год тоже могут быть скорректированы", - заявил глава Счетной палаты.

Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения ВВП на 2020 год до 3,9% по сравнению с июньским прогнозом о падении на 4,8%.

Банк России предполагает падение ВВП на 4,5-5,5% в 2020 году, но в октябре должен уточнить свой прогноз.

Международный валютный фонд в конце июня ухудшил оценку падения российской экономики в 2020 году - до 6,6% вместо 5,5%, прогнозировавшихся им в апреле.