Командование подтвердило гибель контрактника Черноморского флота в Крыму

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Командование Черноморского флота вместе с правоохранительными органами проверяет обстоятельства гибели контрактника от огнестрельного ранения, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом другого военнослужащего по контракту", - говорится в пресс-релизе.

Это произошло в одной из воинских частей в Крыму.

Как ранее сообщил источник "Интерфакса", по факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело и отрабатываются разные версии случившегося: "неосторожное обращение с оружием, умышленное убийство и другие".

Мать погибшего написала в фейсбуке 10 октября, что ее 22-летний сын погиб, "его застрелил старший по званию одним выстрелом в голову".