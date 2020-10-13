Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 37 801 526+326 201

Командование подтвердило гибель контрактника Черноморского флота в Крыму

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Командование Черноморского флота вместе с правоохранительными органами проверяет обстоятельства гибели контрактника от огнестрельного ранения, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом другого военнослужащего по контракту", - говорится в пресс-релизе.

Это произошло в одной из воинских частей в Крыму.

Как ранее сообщил источник "Интерфакса", по факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело и отрабатываются разные версии случившегося: "неосторожное обращение с оружием, умышленное убийство и другие".

Мать погибшего написала в фейсбуке 10 октября, что ее 22-летний сын погиб, "его застрелил старший по званию одним выстрелом в голову".

Крым Черноморский флот ЮВО

Новости по теме

Новости

Путин поручил провести эксперимент по маркировке пива и слабого алкоголя

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Авиабилеты в ОАЭ подорожали в девять раз

Пандемия коронавируса

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении

Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении
Пандемия коронавируса

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.
Протесты в Бишкеке

В Бишкеке заявили о неоднократных беседах Жээнбекова и Путина

В сборе данных сотрудников на удаленке без их согласия не нашли нарушений

В сборе данных сотрудников на удаленке без их согласия не нашли нарушений
Пандемия коронавируса

Минздрав на этой неделе зарегистрирует вторую вакцину от коронавируса

Минздрав на этой неделе зарегистрирует вторую вакцину от коронавируса

В США задержан разыскиваемый в России создатель бренда "Довгань"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');