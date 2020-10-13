Военнослужащий застрелен в воинской части в Крыму

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Солдат одной из воинских частей в Крыму застрелен сослуживцем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По его словам, отрабатываются разные версии случившегося, в том числе умышленное убийство, неосторожное обращение с оружием и другие.

Ранее другой источник агентства сообщил, что молодой человек, проходивший армейскую службу в Крыму, погиб от пулевого ранения.

Официально военные следователи эту информацию пока не комментируют.

Мать погибшего 10 октября рассказала подробности в соцсети: "Моего сына больше нет, ему было 22 года, его застрелил старший по званию одним выстрелом в голову. Все это произошло в воинской части (...). Сейчас идет следствие". Она подтвердила "Интерфаксу", что это произошло в Крыму.