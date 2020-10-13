В Иркутской области возбудили дело о закупке фальсифицированных масок на 40 млн рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Иркутской области расследуется уголовное дело о многомиллионных поставках фальсифицированных медицинских масок в медучреждения региона, сообщает во вторник пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в апреле индивидуальный предприниматель из Ангарска в рамках госконтракта поставил в ОГБУЗ "Иркутская станция скорой медицинской помощи" партию медицинских масок на сумму около 10 млн рублей. В УФСБ и ГУ МВД по Иркутской области выяснили, что поставщик фальсифицировал документы на маски, а сами они не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта.

В ходе обысков правоохранительных органов обнаружили аналогичные закупки на десятки миллионов рублей в ГБУЗ "Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница" и ОГБУЗ "Клинический госпиталь ветеранов войн".

"Таким образом, бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере более 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уже задержаны подозреваемые - "лица из числа коммерсантов, имевшие отношение к поставке масок в медучреждения", следствие просит суд об их аресте. Дело возбуждено по трем эпизодам по ч.4 ст.159 (мошенничествов особо крупном размере) и п. "а" ч.2 ст.238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных медизделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В рамках расследования проверяется информация по контрактам на поставку медизделий в другие медучреждения.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что задержан сын министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. По предварительным данным источника, его задержание может быть связано с поставками средств индивидуальной защиты.

В понедельник в областном минздраве работали следователи СК. Сейчас ведомство работает в штатном режиме.