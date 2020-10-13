Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 37 801 526+326 201

В Иркутской области возбудили дело о закупке фальсифицированных масок на 40 млн рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Иркутской области расследуется уголовное дело о многомиллионных поставках фальсифицированных медицинских масок в медучреждения региона, сообщает во вторник пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в апреле индивидуальный предприниматель из Ангарска в рамках госконтракта поставил в ОГБУЗ "Иркутская станция скорой медицинской помощи" партию медицинских масок на сумму около 10 млн рублей. В УФСБ и ГУ МВД по Иркутской области выяснили, что поставщик фальсифицировал документы на маски, а сами они не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта.

В ходе обысков правоохранительных органов обнаружили аналогичные закупки на десятки миллионов рублей в ГБУЗ "Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница" и ОГБУЗ "Клинический госпиталь ветеранов войн".

"Таким образом, бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере более 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уже задержаны подозреваемые - "лица из числа коммерсантов, имевшие отношение к поставке масок в медучреждения", следствие просит суд об их аресте. Дело возбуждено по трем эпизодам по ч.4 ст.159 (мошенничествов особо крупном размере) и п. "а" ч.2 ст.238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных медизделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В рамках расследования проверяется информация по контрактам на поставку медизделий в другие медучреждения.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что задержан сын министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. По предварительным данным источника, его задержание может быть связано с поставками средств индивидуальной защиты.

В понедельник в областном минздраве работали следователи СК. Сейчас ведомство работает в штатном режиме.

Иркутская область

Новости
Пандемия коронавируса

Койки для больных коронавирусом заняты в России уже на 90%

Путин поручил провести эксперимент по маркировке пива и слабого алкоголя

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Авиабилеты в ОАЭ подорожали в девять раз

Пандемия коронавируса

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении

Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении
Пандемия коронавируса

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.
Протесты в Бишкеке

В Бишкеке заявили о неоднократных беседах Жээнбекова и Путина

В сборе данных сотрудников на удаленке без их согласия не нашли нарушений

В сборе данных сотрудников на удаленке без их согласия не нашли нарушений
Пандемия коронавируса

Минздрав на этой неделе зарегистрирует вторую вакцину от коронавируса

Минздрав на этой неделе зарегистрирует вторую вакцину от коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');