На экс-министра здравоохранения Иркутской области завели уголовное дело

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Следственные действия проводятся в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"В отношении Ледяевой возбуждено уголовное дело. В настоящее время с ней работают следователи", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее сообщалось, что 12 ноября губернатор Игорь Кобзев принял отставку министра здравоохранения региона Ледяевой, которая подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Сообщалось также, что осенью СКР возбудил уголовное дело о закупках фальсифицированных масок на 40 млн рублей для трех медучреждений Иркутской области в апреле 2020 года.

Дело квалифицировано по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п."а" ч.2 ст.238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Фигурантами дела являются шесть человек, все - из числа коммерсантов, имевших отношение к поставке масок в медучреждения. Суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца основного фигуранта, остальные пятеро находятся под домашним арестом.

Также со ссылкой на источник сообщалось, что по данному делу задержан Илья Белоусов - сын Ледяевой.