Лечивший Навального омский врач перейдет в частную клинику

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска Анатолий Калиниченко, куда был доставлен после посадки самолета "Томск-Москва" оппозиционер Алексей Навальный, увольняется со своей должности, чтобы работать хирургом в частной клинике.

Анатолий Калиниченко сообщил "Интерфаксу", что недавняя ситуация с Навальным никак не связана с этим решением.

"Нечего особенно комментировать. Это личные профессиональные мотивы без какой бы то ни было подоплеки. Переход на новое место работы никак не связан с политикой – просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование. Решение созрело уже давно, но мне пришлось задержаться из-за ситуации с коронавирусом, – не хотелось покидать больницу в трудную минуту, – и с Алексеем Навальным", - отметил Калиниченко.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

Калиниченко принимал непосредственное участие в лечении Навального, комментировал омским журналистам изменения его состояния, вел переговоры с летчиками немецкой санавиации о возможности транспортировки больного и лично сопровождал Навального в аэропорт.

Ранее сообщалось, что в то время, когда оппозиционер находился в омской больнице, Калиниченко поступали в соцсетях угрозы физического характера – относящиеся как к нему самому, так и к его семье.