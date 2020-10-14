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В Кремле заявили, что не готовы к заявленной реакции ЕС на инцидент с Навальным

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия всегда выступала за равноправный диалог с Евросоюзом, но она не готова сталкиваться с отношением, которое возникло со стороны Брюсселя на фоне инцидента с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Навальный попал в больницу

"В Кремле видят необходимость и полезность этого диалога, и в Кремле всегда последовательно выступали за возобновление и продолжение этого конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Но вы знаете, как это ни банально, но в одиночку танго танцевать не получается", - отметил он.

Он напомнил, что "в свое время не Россия была инициатором свертывания диалога по всем возможным направлениям" и что "именно Россия не встречает понимания в своих попытках как-то возобновить этот диалог".

Ранее в среду стало известно, что в Комитете постоянных представителей государств (КОРЕПЕР) ЕС согласованы санкции по "делу Навального". Ожидается, что под ограничения попадут шесть человек и одна организация. Процедура письменного утверждения санкций уже началась.

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что на эти санкции будет дан зеркальный ответ.

Навальному впал в кому 20 августа при перелете из Томска в Москву. 22 августа его перевезли на лечение в Берлин.

Российские врачи говорили, что в его организме не обнаружено следов отравления и что причиной его состояния стало нарушение углеводного обмена. Песков не раз говорил, что без выявления отравляющего вещества нельзя возбудить уголовное дело по факту.

Германские военные эксперты нашли в организме Навального следы запрещенного нервно-паралитического вещества. Их выводы подтвердили лаборатории в Швеции и Франции, а также исследование Организации по запрещению химического оружия. В ЕС пообещали отреагировать на применение химического оружия в России. Москва называет эти обвинения бездоказательными.

Хроника 20 августа – 14 октября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Германия ОЗХО Франция Швеция Новичок Дмитрий Песков Евросоюз

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