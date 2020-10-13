Режим повышенной готовности ввели в Севастополе из-за дефицита воды

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти Севастополя ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов питьевой воды, сообщили в пресс-службе правительства города журналистам во вторник.

"Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (...) Садовые товарищества переводятся на зимний режим подачи воды, ограничения по подаче воды в дома в настоящее время не вводятся", - говорится в сообщении.

По словам и.о. вице-губернатора Владимира Базарова, запасы Чернореченского водохранилища, снабжающего Севастополь, составляют 16,8 млн куб. м воды.

"Если 7 млн куб. м – неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день", - сказал он.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что кабинет министров РФ 8 октября решил выделить более 5,8 млрд рублей из своего резервного фонда на первоочередные мероприятия для улучшения ситуации с водоснабжением Крымского полуострова.

"Ряд первоочередных мероприятий - переброска воды с Кадыковского карьера - до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора - до 1 марта 2021 года. Переброска воды с Гасфорты - приступаем к работам со следующей недели", - перечислил он меры, которые будут предприняты.

В Белогорске переходят на ограниченное водоснабжение

Подачу воды начинают из-за маловодия ограничивать и в крымском Белогорске, снижая по графику давление, сообщил "Интерфаксу" глава городской администрации Игорь Ипатко во вторник.

"С завтрашнего дня вводится режимная подача воды: только с 5:30 до 9:00 и с 17:00 до 23:00 будет обычное давление. Это делается, чтобы мы без проблем пережили этот период, потому что дебет везде падает", - сказал собеседник агентства.

Ипатко пояснил, что город запитан из источника в верховьях реки Биюк-Карасу, откуда также поступает вода в одно из крупнейших водохранилищ Крыма – Тайганское.

На случай ухудшения ситуации власти решили закупить 20 емкостей: их расставят по всем районам города, где проживает около 15 тысяч человек, и будут наполнять водой.

Как сообщалось, маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021-м. В августе жесткие графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште на юге полуострова.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.

14 сентября постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призвала ООН вмешаться в ситуацию, защитить право жителей Крыма на доступ к питьевой воде и предотвратить гуманитарную катастрофу.

Киев заявляет, что вода из Днепра вернется по каналу в Крым только в случае "деоккупации полуострова". Москва неоднократно подчеркивала, что тема Крыма закрыта навсегда и что полуостров принадлежит России.